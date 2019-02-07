Добрый день! Требуется формление Instagram аккаунта игровой развлекательной направленности (аватар, логотип, вотермарка). Название: Gemes Memes Целевая аудитория: мужчины 16-25 лет Основной контент на канале: мемы и видео об из таких игр как Dota, Counter-Strike, PUBG, fortnite, warhammer Стиль работы: достаточно яркий ...