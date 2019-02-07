QuakerMax

Максим Казюлин QuakerMax

 
31 годРоссия/Балашиха
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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  • Короткое видео-трейлер страницы для сторис в инстаграм

    Добрый день. Требуется создать 15 секундный видео-трейлер для страницы инстаграм развлекательной направленности.  &gt; Жанр: "dank memes" &gt; Тематика: мемы про компьюетрные игры\ &gt; Видеоряд: быстросменяющаяся череда смешных моментов из роликов/летсплеев из компьютерных игр и логотип страницы &gt; Музыка: могу предоставить ...

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформление Instagram канала игровой развлекательной направленности

    Добрый день! Требуется формление Instagram аккаунта игровой развлекательной направленности (аватар, логотип, вотермарка).  Название: Gemes Memes  Целевая аудитория: мужчины 16-25 лет Основной контент на канале: мемы и видео об из таких игр как Dota, Counter-Strike, PUBG, fortnite, warhammer  Стиль работы: достаточно яркий ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Оформление Instagram канала игровой развлекательной направленности

    Добрый день! Требуется формление Instagram аккаунта игровой развлекательной направленности (аватар, логотип, вотермарка).  Название: Gemes Memes  Целевая аудитория: мужчины 16-25 лет Основной контент на канале: мемы и видео об из таких игр как Dota, Counter-Strike, PUBG, fortnite, warhammer  Стиль работы: достаточно яркий ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
SirHedgehog
Сергей 
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Оформление Instagram канала игровой развлекательной направленности
Сотрудничеством доволен. Все прошло хорошо.
Качественно и быстро сделал работу. Корректное общение, рекомендую.
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