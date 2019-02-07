Добрый день. Требуется создать 15 секундный видео-трейлер для страницы инстаграм развлекательной направленности. > Жанр: "dank memes" > Тематика: мемы про компьюетрные игры\ > Видеоряд: быстросменяющаяся череда смешных моментов из роликов/летсплеев из компьютерных игр и логотип страницы > Музыка: могу предоставить ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется формление Instagram аккаунта игровой развлекательной направленности (аватар, логотип, вотермарка). Название: Gemes Memes Целевая аудитория: мужчины 16-25 лет Основной контент на канале: мемы и видео об из таких игр как Dota, Counter-Strike, PUBG, fortnite, warhammer Стиль работы: достаточно яркий ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Требуется формление Instagram аккаунта игровой развлекательной направленности (аватар, логотип, вотермарка). Название: Gemes Memes Целевая аудитория: мужчины 16-25 лет Основной контент на канале: мемы и видео об из таких игр как Dota, Counter-Strike, PUBG, fortnite, warhammer Стиль работы: достаточно яркий ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
5 лет назад
Сотрудничеством доволен. Все прошло хорошо.
Ответный отзыв
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