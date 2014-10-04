Сергей Токаренко Quality_DesignQuality_Design
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Логотип, Фирменный стиль, Редизайн
Я предлагаю услуги дизайнера "Quality Design": Логотип компании, фирменный стиль (Визитка, бланк,ручка, кружка и т.д) и редизайн. Цены минимальные.
Так же имеется портфолио - http://qualitydesigns.wix.com/qualitydesign
Там вы можете узнать больше и связаться удобным для вас способом.
Исходник предоставляю так же в сети, как и сам процесс работы. Форматы исходников: .png .psd. .pdf. .gif
P.s цена зависит от логотипа
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Редизайн Inter Electric116 просмотров
- Логотип для компании в сфере IT Дуал-проф141 просмотр
- Логотип для строительной компании SHTROSS137 просмотров