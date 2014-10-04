Логотип, Фирменный стиль, Редизайн

Я предлагаю услуги дизайнера "Quality Design": Логотип компании, фирменный стиль (Визитка, бланк,ручка, кружка и т.д) и редизайн. Цены минимальные.

Так же имеется портфолио - http://qualitydesigns.wix.com/qualitydesign

Там вы можете узнать больше и связаться удобным для вас способом.

Исходник предоставляю так же в сети, как и сам процесс работы. Форматы исходников: .png .psd. .pdf. .gif

P.s цена зависит от логотипа