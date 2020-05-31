Unity Разработчик | Game Designer

Приветствую, меня зовут Игорь, я разрабатываю на Unity уже больше 2-х лет и занимаюсь графическим дизайном более 3-х лет. За этот срок я работал с множеством небольших и с несколькими крупными проектами.

Мои навыки Unity разработчика:

- Разработка приложений на C#

- Работа с WindowsForms

- Знание ООП, шаблонов проектирования, структур данных

- Разработка игр на движке Unity

- Базовые знания СУБД, работа с MySQL, знания основ синтаксиса SQL

- Знание английского языка на уровне Intermediate

- Умение разбираться в чужом коде

- Работа с редактором Unity и его компонентами

- Построение сцен Unity

- Реализация игровой механики

- Создание пользовательского интерфейса

- Способность к быстрому обучению

- Хороший уровень математической подготовки

Работая по предоплате или через Безопасную сделку.

Буду рад сотрудичать с вами!