Приветствую, меня зовут Игорь, я разрабатываю на Unity уже больше 2-х лет и занимаюсь графическим дизайном более 3-х лет. За этот срок я работал с множеством небольших и с несколькими крупными проектами.
Мои навыки Unity разработчика:
- Разработка приложений на C#
- Работа с WindowsForms
- Знание ООП, шаблонов проектирования, структур данных
- Разработка игр на движке Unity
- Базовые знания СУБД, работа с MySQL, знания основ синтаксиса SQL
- Знание английского языка на уровне Intermediate
- Умение разбираться в чужом коде
- Работа с редактором Unity и его компонентами
- Построение сцен Unity
- Реализация игровой механики
- Создание пользовательского интерфейса
- Способность к быстрому обучению
- Хороший уровень математической подготовки
Работая по предоплате или через Безопасную сделку.
Буду рад сотрудичать с вами!