Александр QuasarForceQuasarForce
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработка, доработка сайтов, интернет-магазинов, WordPress, OpenCart, ModX, Webayst (Shop Script). Адаптивная responsive верстка
Предлагаю свои услуги по Web-программированию:
- Создание сайтов под ключ: WordPress, ModX, Webayst (Shop Script)
- Интеграция верстки WordPress, ModX, Webasyst
- Адаптивная responsive верстка, под разные разрешения (планшеты и смартфоны)
- Перенос сайта на хостинг, настройка, установка CMS
- Программирование PHP/MySQL/javascript/jQuery/ajax/json/xml/html5
Системы управления контентом (CMS): OpenCart, WordPress, ModX, Webasyst
Фреймворки: Laravel
Системы управления версиями: GIT
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка страницы кейсов Wesma72 просмотра
- Сайт компании Slavia70 просмотров