QuasarForce

Александр QuasarForce

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработка, доработка сайтов, интернет-магазинов, WordPress, OpenCart, ModX, Webayst (Shop Script). Адаптивная responsive верстка

Предлагаю свои услуги по Web-программированию:

  • Создание сайтов под ключ: WordPress, ModX, Webayst (Shop Script)
  • Интеграция верстки WordPress, ModX, Webasyst

  • Адаптивная responsive верстка, под разные разрешения (планшеты и смартфоны)
  • Перенос сайта на хостинг, настройка, установка CMS
  • Программирование PHP/MySQL/javascript/jQuery/ajax/json/xml/html5

Знание PHP, MySQL, js, HTML, CSS

Системы управления контентом (CMS): OpenCart, WordPress, ModX, Webasyst

Фреймворки: Laravel

Системы управления версиями: GIT

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLHTMLCSSMODXjQueryAjaxWebasystВерстка под WordPressGit
Портфолио