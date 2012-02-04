Добрый день! Нужна полная копия сервиса: base-massage. ru. + другой дизайн. Интересуют сроки, CMS, стоимость.
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Добрый день! Требуется установить сертификат .PFX Устанавливаю, доступа к сайту нет, на других ПК все ок. Доступ по TV 11Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
ТЗ на разработку мини сайта для автоматического размещения объявлений. Задача: разработать мини сайт для автоматического размещения объявления на сайтах. Раздел: недвижимость. Список сайтов: 66.ru irr.ru kvadrat66.ru sdam66.ru rent.ru bum66.ru olx.ru arenda66.info rosrealt.ru slando.ru cian.ru my.afy.ru eb66.ru ekaterinburg.egent.ru Схема работы мини сайта: Заполняем все необходимые поля (исходя из полей представленных на сайте): улица, дом, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
ТЗ: Сверстать макет из ПСД. Необходима горизонтальная прокрутка по средствам скрола. Так же необходимj безболезненно добавлять новый товар в каталог (хтмл). ***При нажатии на кнопку заказать появляется вспл. окно в котором при заполнении полей отправляется ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
Доработать программу по автоматическому постингу объявлений. Работал программист, но случилось так что по состоянию здоровья он ее не доделал... ТЗ на программу прикрепил. Технические данные для программиста: - программа написана на языке C# в VisualStudio ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется создать программу/скрипт для автоматического размещение объявлений. Вкратце схема: 1. Набираем текст объявления 2. Устанавливаем дополнительные параметры 3. Жмем Ок, и на 15-20 сайтах (оглашу заинтересовавшимся) появляется данное объявление.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется натянуть готовый шаблон на движок интернет магазина В сообщении обязательно укажите какую CMS будете использовать, а так же стоимость услуг. Шаблон: www.templatemonster.com/d... Так же необходимо расширить центральный блок, чтобы влезало 2 товара по горизонтали. ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Разработать интернет магазин согласно ТЗ (ТЗ в приложении) Убедительная просьба не беспокоить если: 1. У Вас нет портфолио 2. Кол-во отзывов меньше 40 3. Стоимость разработки сайта превышает 16000р 4. Не ознакомились с ТЗ В ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен интернет магазин c уникальным дизайном На бесплатной CMS, Joomla не предлогать!Интернет-магазины15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Поставил на хостинг вордпресс + екоммерс, обновил все до последней версии. Поставил дизайн. Требуется настройка екоммерс и ДОперевод стиля. Возможна установка дизайна, который Вы порекомендуете, если он будет лучше чем сейчас.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен сайт для продажи энергетических браслетов. CMS приятный дизайн (яркий).Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день, необходимо создать макеты флаера, визитки, штендера.Верстка полиграфии37 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Задача: Создать интернет магазин одежды (есть шаблон), разработать лого. Шаблон нуждается в доработке http://www.templatemonster.com/demo/32838.htmlИнтернет-магазины15 заявокЗакрыт12 лет назад