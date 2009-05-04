Услуги:
Разработка CMS, веб-сервисов и веб-приложений любой сложности с использованием технологий: PHP4, PHP5, HTML, XHTML, CSS, XML, CGI, JavaScript, AJAX.
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Профессиональный опыт:
Опыт программирования более 3 лет.
PHP – 4 года
MySQL – 3 года
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Профессиональные знания:
Языки программирования: PHP, JavaScript, Asm, C++
Web технологии: PHP4, PHP5, HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript, AJAX
СУБД: MySQL
Операционные системы: Windows, Linux, MS-DOS
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