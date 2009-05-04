QuickWeb

Кирилл QuickWeb

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Услуги:

Разработка CMS, веб-сервисов и веб-приложений любой сложности с использованием технологий: PHP4, PHP5, HTML, XHTML, CSS, XML, CGI, JavaScript, AJAX.

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Профессиональный опыт:

Опыт программирования более 3 лет.

PHP – 4 года

MySQL – 3 года

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Профессиональные знания:

Языки программирования: PHP, JavaScript, Asm, C++

Web технологии: PHP4, PHP5, HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript, AJAX

СУБД: MySQL

Операционные системы: Windows, Linux, MS-DOS

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