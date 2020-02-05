Quintaesenssia27

Занимаюсь продвижением бизнеса в интернете. Комплексное продвижение по SEO!

Работаю в Питере и занимаюсь продвижением двух ЖК и одного ресторана. В этой сфере деятельности свыше 3-х лет. Имеется своя команда для реализации бизнеса клиентов. Ищу себе новых клиентов для постоянного сотрудничества,чтобы расширить свою компанию. Работа выполняется честно и по договору который мы с вами подпишем,если начнем работать!

Так же имеется большой опыт продвижения в Европе.

В мои услуги входит : Полное продвижение по SEO и СММ. А так же графический редизайн сайтов и работы на этих сайтах!