Quixotic86

КОМАРОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ
Дата рождения: 17.7.1986 года
Возраст: 22
Адрес: г. Иваново, ул. 1-Полетная, д.6, кв. 31
Телефоны: домашний – 8-4932-230605, мобильный (контактный) – 8-920-6709480
E-mail: [email protected]
Образование
2003-2008 Ивановский Государственный Энергетический Университет
Факультет Экономики и Управления (дневное отделение)
Специальность: Связи с общественностью (PR)
Квалификация: Специалист по связям с общественностью
2005-2008
(второе высшее образование) Ивановский Государственный Университет
Факультет Романо-германской филологии (РГФ)
Специальность: английский язык, филология
Квалификация: переводчик, филолог
Опыт работы
09.2003-09.2004 Студенческое телевидение СTV
Должность: журналист, монтажер, редактор телепрограмм
12.2004-05.2005 ИГЭУ
Обязанности:
- создание и техническое обеспечение коммуникационной сети «Бумеранг»
- встреча и сопровождение делегации Университета Западной Вирджинии (SVCAA), США
- организация конференций с представителями SVCAA, синхронный перевод
08.2005-04.2006 ООО «Ракурс»
Должность: менеджер по рекламе
05.2006-04.2007 Интернет издание «Лира»
Должность: переводчик художественных книг и специальной литературы всфере бизнес-коммуникаций
06.2007-09.2007 ООО «Гранд Клуб»
Должность: менеджер по рекламе
10.2007 – 12.2008 Бюро переводов Velior
Должность: переводчик художественных книг, специальной литературы в сфере бизнес- коммуникаций, технической литературы, контетов сайтов и др.
Профессиональные навыки:
- английский язык – свободно (призовые места на областных конкурсах, неоднократный опят синхронных переводов, работы с переводами художественной и специальной литературы);
- опытный пользователь ПК (MS Word, Excel, Access, Photoshop, Corel Draw, видео и звуковые редакторы, Интернет);