Quixotic86

Переводчик (английский язык)

КОМАРОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ

Дата рождения: 17.7.1986 года

Возраст: 22

Адрес: г. Иваново, ул. 1-Полетная, д.6, кв. 31

Телефоны: домашний – 8-4932-230605, мобильный (контактный) – 8-920-6709480

E-mail: [email protected]

Образование

2003-2008 Ивановский Государственный Энергетический Университет

Факультет Экономики и Управления (дневное отделение)

Специальность: Связи с общественностью (PR)

Квалификация: Специалист по связям с общественностью

2005-2008

(второе высшее образование) Ивановский Государственный Университет

Факультет Романо-германской филологии (РГФ)

Специальность: английский язык, филология

Квалификация: переводчик, филолог

Опыт работы

09.2003-09.2004 Студенческое телевидение СTV

Должность: журналист, монтажер, редактор телепрограмм

12.2004-05.2005 ИГЭУ

Обязанности:

- создание и техническое обеспечение коммуникационной сети «Бумеранг»

- встреча и сопровождение делегации Университета Западной Вирджинии (SVCAA), США

- организация конференций с представителями SVCAA, синхронный перевод

08.2005-04.2006 ООО «Ракурс»

Должность: менеджер по рекламе

05.2006-04.2007 Интернет издание «Лира»

Должность: переводчик художественных книг и специальной литературы всфере бизнес-коммуникаций

06.2007-09.2007 ООО «Гранд Клуб»

Должность: менеджер по рекламе

10.2007 – 12.2008 Бюро переводов Velior

Должность: переводчик художественных книг, специальной литературы в сфере бизнес- коммуникаций, технической литературы, контетов сайтов и др.

Профессиональные навыки:

- английский язык – свободно (призовые места на областных конкурсах, неоднократный опят синхронных переводов, работы с переводами художественной и специальной литературы);

- опытный пользователь ПК (MS Word, Excel, Access, Photoshop, Corel Draw, видео и звуковые редакторы, Интернет);