Статичный баннер - на ваших условиях

Как со мной связаться:

quintus1205.gmail.com

Отвечу через 5-10 минут после вашего обращения.

Что я могу и умею:

- создавать баннеры

- ретушировать фотографии

- делать транскрибацию из аудио/видео

- перепечатывать текст с отсканированных страниц

- рерайтинг

- писать отзывы и комментарии

Условия моей работы:

А их почти нет. Желательно как можно более полно описать, что вы хотите получить по окончании моей работы.

Работаю без предоплаты. Любые пожелания и замечания учту, если работа не устроит - переделаю.