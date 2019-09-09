Статичный баннер - на ваших условиях
Как со мной связаться:
Отвечу через 5-10 минут после вашего обращения.
Что я могу и умею:
- создавать баннеры
- ретушировать фотографии
- делать транскрибацию из аудио/видео
- перепечатывать текст с отсканированных страниц
- рерайтинг
- писать отзывы и комментарии
Условия моей работы:
А их почти нет. Желательно как можно более полно описать, что вы хотите получить по окончании моей работы.
Работаю без предоплаты. Любые пожелания и замечания учту, если работа не устроит - переделаю.
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