Qwerty828174111

Елизавета Лукоянова Qwerty828174111

 
27 летРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SemenZlobin
Семён 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
$40
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга "Кондитерская"
У меня остались только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую!
Супер! Семёну можно доверять, работали по предоплате. Сделал все быстро и качественно, всегда на связи. Рекомендую!
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