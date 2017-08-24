Qwerty828174111

Описание: Нужен лендинг по тематике "Кондитерская". Всего будет 6 экранов. Есть подробное ТЗ, отправлю исполнителю. Сроки 3 дня максимум. Космонавтов с галактическими ценами прошу не оставлять заявки!
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Описание: Нужен лендинг по тематике "Кондитерская". Всего будет 6 экранов. Есть подробное ТЗ, отправлю исполнителю. Сроки 3 дня максимум. Космонавтов с галактическими ценами прошу не оставлять заявки!
Нужен лендинг по тематике "Кондитерская" Есть подробное ТЗ, отправлю исполнителю. Всего будет 6 экранов. Сроки 3 дня максимум. Космонавтов со звездными ценами прошу не беспокоить!