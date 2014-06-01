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Александр
QwertyDoom
QwertyDoom
28 лет
Россия
/
Ставрополь
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
Студент 2 курс
Знания в Web программировании в стадии от ЛЮБИТЕЛЬ до ПРОФЕССИОНАЛ
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 25 дней
нет рейтинга
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Цены на услуги
3
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