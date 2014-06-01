QwertyDoom

Александр QwertyDoom

 
28 летРоссия/Ставрополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Студент 2 курс

Знания в Web программировании в стадии от ЛЮБИТЕЛЬ до ПРОФЕССИОНАЛ

HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 25 дней
нет рейтинга