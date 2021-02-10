Привет! Ищешь 3D визуализатора? Ты по адресу! Меня зовут Руслан, я сертифицированный специалист Autodesk
Владею такими навыками как :
выгодная постановка композиции кадра
четкое соблюдение пропорций
гармоничная цветокоррекция
грамотно поставленное освещение
умение работать с чертежами
Работаю с программами 3Ds Max, Corona Render, Adobe PhotoShop.
Чего Вы точно не получите, обращаясь ко мне: безответсвенный подход к задаче, беспричинные невыходы на связь/задержки по проекту, необоснованное завышение цен, хамское поведение. Это к тому, что многие люди, которые хотят взять заказ, боятся таких проблем, как "а что, если меня кинут?", "а что, если он пропадет на месяц и не предоставит мне мой проект, а сроки то уже горят?". Так вот, я даю гарантию, что такого ТОЧНО не будет.
Так что не нужно бояться, просто свяжитесь со мной, а если что то не устроит, то всегда можно отказаться от моих услуг, на Вас за это никто не обидется)