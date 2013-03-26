Разработка прикладного ПО для ОС Windows
Разработка прикладного ПО для ОС Windows, Linux.
Среда разработки:
VBA, Delphi 7, Qt (Linux), SQL;
Работа с базами данных:
MS SQL, Firebird, MS Access;
Опыт работы небольшой, поэтому сжатых сроков гарантировать не могу.
Но могу предложить высокое качество выполнения Вашего заказа,
соответствие ТЗ и невысокую стоимость. С удовольствием выполню Ваши
дополнительные пожелания по интерфейсу и функционалу и исправлению ошибок.
Исходный код предоставлю по договоренности.
Работаю без предоплаты.
Оплата:
- qiwi;
- перевод на карту VISA;
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