Разработка прикладного ПО для ОС Windows

Разработка прикладного ПО для ОС Windows, Linux.

Среда разработки:

VBA, Delphi 7, Qt (Linux), SQL;

Работа с базами данных:

MS SQL, Firebird, MS Access;

Опыт работы небольшой, поэтому сжатых сроков гарантировать не могу.

Но могу предложить высокое качество выполнения Вашего заказа,

соответствие ТЗ и невысокую стоимость. С удовольствием выполню Ваши

дополнительные пожелания по интерфейсу и функционалу и исправлению ошибок.

Исходный код предоставлю по договоренности.

Работаю без предоплаты.

Оплата:

- qiwi;

- перевод на карту VISA;