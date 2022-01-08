SMM- менеджер и опытный дизайнер

Привет, меня зовут Влад, у меня есть команда и мы решили работать здесь, надеюсь, вы выберете нас, потому что я вас не подведем. Я создам дизайн для вашей компании, канала youtube или twitch. Я также могу редактировать видео для рекламы, канала YouTube и не только. Раньше я создавал логотипы, дизайн для каналов YouTube, профилей и для такой платформы, как Twitch. Опыт работы в Adobe Premiere Pro с 2015 года. Опыт работы в Photoshop около 3-х лет. Подберу шрифт, цвет для вашего логотипа.Могу обработать фото, видео.Создать логотип для вашего канала, группы, команды!Оформление ютуб,твич канала и тд.