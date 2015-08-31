RAF86

Рафаэл RAF86

 
37 летГрузия/Тбилиси
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
люблю рисовать

Аккончил художественную академию бакалавриат- художни постановщик анимационных фильмов, магистратура- станковая графика. Васнавном увличон комиксным стилем рисовки, также рисую канцепты.

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