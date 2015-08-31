люблю рисовать
Аккончил художественную академию бакалавриат- художни постановщик анимационных фильмов, магистратура- станковая графика. Васнавном увличон комиксным стилем рисовки, также рисую канцепты.
Портфолио
- Война148 просмотров
- Чума171 просмотр
- Смерть181 просмотр
- Гном174 просмотра
- Комик145 просмотров
- Лунная ночь154 просмотра
- Темный ангел126 просмотров
- Колдунья157 просмотров
- Американский индеец156 просмотров
- Робот штурмовик176 просмотров
- Риптилоид197 просмотров
- Зомби змеи162 просмотра