Дизайнер, иллюстратор

-Имею опыт работы в различных векторных и растровых редакторах ( Adobe Photoshop, Paint Tool SAI, Corel Draw, Adobe Illustrator)

-Учусь в Красноярском государственном институте искусства на дизайнера, также проходил обучение на онлайн платформе Skillbox

-Готов выполнять работы не только в сфере дизайна и иллюстрации, также и в других графических сферах