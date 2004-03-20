Матвей Сагунов RAWRSAYTHEPIERAWRSAYTHEPIE
19 летРоссия/Железногорск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер, иллюстратор
-Имею опыт работы в различных векторных и растровых редакторах ( Adobe Photoshop, Paint Tool SAI, Corel Draw, Adobe Illustrator)
-Учусь в Красноярском государственном институте искусства на дизайнера, также проходил обучение на онлайн платформе Skillbox
-Готов выполнять работы не только в сфере дизайна и иллюстрации, также и в других графических сферах
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