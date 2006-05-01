Профессиональные данные
Образование:
Основное:
2003-2009 - Московский Государственный Университет Технологий и Управления
им. К.Г. Разумовского,
дизайнер среды (интерьер, ландшафт)
Повышение квалификации/курсы:
Учебное заведение:realtime
Квалификация:Практическое использование рендерера VRay 1.5. Основные настройки рендерера и их практическое применение 2008
Опыт работы:
от 5 до 10 лет
Прикладные знания:
3ds max + V-Ray
photoshop
dreamweaver
autocad
archicad
coreldraw
maya
Места работы:
1. 10.2007-продолжаю работать, Моспроект-2 им.М.В.Посохина, дизайнер
2. 03.2007 - продолжаю работать, частные заказы
дизайнер интерьера, ландшафта, визуализатор
1. котедж в г. Черноголовка, разработка интерьеров, рабочая документация, визуализация.
2.квартиры в москве, разработка интерьеров,визуализация.
3.спортивно-развлекательный комплекс в поселке Горки-2.разработка интерьеров развлекательного клуба (дискотека, ресторан, зона чиллаут, бильярд, игровые автоматы)
4.котедж г.Железнодорожный, разработка интерьеров, рабочий проект, подбор материалов, визуализация
3. 05.2006 - 12.2006 , киностудия им Горького
визуализатор
проект фильма "Ведьма" по Гоголю "Вий".создание сцен, пролетов, анимация
Немного о себе:
Семейное положение: замужем
Дети: есть
Личный автомобиль:есть