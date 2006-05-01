Профессиональные данные

Образование:

Основное:

2003-2009 - Московский Государственный Университет Технологий и Управления

им. К.Г. Разумовского,

дизайнер среды (интерьер, ландшафт)

Повышение квалификации/курсы:

Учебное заведение:realtime

Квалификация:Практическое использование рендерера VRay 1.5. Основные настройки рендерера и их практическое применение 2008

Опыт работы:

от 5 до 10 лет

Прикладные знания:

3ds max + V-Ray

photoshop

dreamweaver

autocad

archicad

coreldraw

maya

Места работы:

1. 10.2007-продолжаю работать, Моспроект-2 им.М.В.Посохина, дизайнер

2. 03.2007 - продолжаю работать, частные заказы

дизайнер интерьера, ландшафта, визуализатор

1. котедж в г. Черноголовка, разработка интерьеров, рабочая документация, визуализация.

2.квартиры в москве, разработка интерьеров,визуализация.

3.спортивно-развлекательный комплекс в поселке Горки-2.разработка интерьеров развлекательного клуба (дискотека, ресторан, зона чиллаут, бильярд, игровые автоматы)

4.котедж г.Железнодорожный, разработка интерьеров, рабочий проект, подбор материалов, визуализация

3. 05.2006 - 12.2006 , киностудия им Горького

визуализатор

проект фильма "Ведьма" по Гоголю "Вий".создание сцен, пролетов, анимация

Немного о себе:

Семейное положение: замужем

Дети: есть

Личный автомобиль:есть