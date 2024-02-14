Веб-дизайнер, UI/UX, создание сайтов на Tilda
Веб-дизайнер, UI/UX, создание сайтов на Tilda
Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь веб-дизайном и созданием продающих лендингов и интернет-магазинов.
В роли веб-дизайнера делаю:
- Дизайн VK групп (Шапка десктопной и мобильной версии, аватар, обложки для постов, плашки: меню, товаров, виджетов, статей)
- Дизайн презентаций (для онлайн-курсов, вебинаров, КП, и др)
- Дизайн карточек маркетплейсов WILDBERRIES, OZON
- Дизайн PDF файлов, гайдов, чек-листов
- Дизайн сайтов (полный и блоками)
- Дизайн соц.сетей (баннеры, креативов, постов и пр.)
Вот информация о нескольких моих проектов которые я уже делал:
behance | Dmitriy_Reen
(P.s: по запросу могу отправить еще несколько проектов портфолио)