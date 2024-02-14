Веб-дизайнер, UI/UX, создание сайтов на Tilda

Веб-дизайнер, UI/UX, создание сайтов на Tilda

Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь веб-дизайном и созданием продающих лендингов и интернет-магазинов.

В роли веб-дизайнера делаю:

- Дизайн VK групп (Шапка десктопной и мобильной версии, аватар, обложки для постов, плашки: меню, товаров, виджетов, статей)

- Дизайн презентаций (для онлайн-курсов, вебинаров, КП, и др)

- Дизайн карточек маркетплейсов WILDBERRIES, OZON

- Дизайн PDF файлов, гайдов, чек-листов

- Дизайн сайтов (полный и блоками)

- Дизайн соц.сетей (баннеры, креативов, постов и пр.)

Вот информация о нескольких моих проектов которые я уже делал:

behance | Dmitriy_Reen

(P.s: по запросу могу отправить еще несколько проектов портфолио)