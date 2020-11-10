Есть проект на [b][i][url=https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1CHBD_enUA915UA915&sxsrf=ALeKk00wuIOT15oB-npGYBT8EIzoI-n2mw:1602585798775&q=Flutter&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjExIeqsbHsAhUH-yoKHZ3KAhQQBSgAegQIBBAu]Flutter[/url] , [/i][/b]и есть чат сделанный по туториалу через Firebase Необходимо интегрировать этот чат в текущий проект Это будет первая простая задача, но таких задач будет много, если вы справитесь в первой быстро и эффективно. Интересуют только ...