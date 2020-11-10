REMEDY

Рем REMEDY

 
45 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка проекта на Flutter

    Есть проект на [b][i][url=https://www.google.com/search?safe=off&amp;rlz=1C1CHBD_enUA915UA915&amp;sxsrf=ALeKk00wuIOT15oB-npGYBT8EIzoI-n2mw:1602585798775&amp;q=Flutter&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjExIeqsbHsAhUH-yoKHZ3KAhQQBSgAegQIBBAu]Flutter[/url] , [/i][/b]и есть чат сделанный по туториалу через Firebase Необходимо интегрировать этот чат в текущий проект Это будет первая простая задача, но таких задач будет много, если вы справитесь в первой быстро и эффективно. Интересуют только ...

    FlutterFirebase
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад