Опыт разработки электроники и ПО для 8 и 32-разрядных микроконтроллеров фирмы Atmel семейств Tiny, Mega, ARM.

Пользуюсь программными продуктами WinAVR, AVRStudio, P-CAD200x, Proteus.

Разработки.

• GPS/GPRS-трекер.

Краткое описание: Прием, обработка информации GPS, хранение GPS-информации в файле на SD/MMC-карте, передача инф на сервер в реальном времени через интернет(GPRS), SMS-сообщения, автоматическое переключение сим-карт, воспроизведение mp3 файлов с SD/MMC-карты, открывание гаражных ворот (433мгц,20м). 2 варианта – с батареей li-ion и без батареи.

Микроконтроллер – Atmega128, интерфейсы: SPI, RS232, сопряжение с ПК – USB.

• Устройство мониторинга электросчетчиков.

Краткое описание: Сбор обработка информации с электросчетчиков, с датчиков температуры, освещенности, передача инф на сервер через интернет(GPRS), обработка команд с сервера.

Микроконтроллер – Atmega128, интерфейсы: 1-wire, RS232, АЦП.

• GSM-сигнализация.

Краткое описание: 1 - 4 канала для датчиков, 1 - 4 канала для прослушивания. При срабатывании дозванивается до абонента, предварительно записанного на СИМ-карту, удалённое прослушивание выбранного помещения, управление с помощью СМС - команд.

Микроконтроллер – Atmega8, интерфейсы: UART.

• Система контроля топлива.

Краткое описание: Сбор информации с датчиков LLS об уровнях и температуре топлива, передача данных в базу данных по GPRS.

Микроконтроллер – Atmega128, интерфейсы: RS232, SPI.