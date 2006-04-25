RICHmond

Гость RICHmond

 
NaN летУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Установка сериптов для Торговой площадки

    $250

    Необходимо установить скрипты для уже готовой торговой площадки и установить на хостинг. Нужны следующие скрипты: -Регистрация пользователей -Вход для зарегистрированных пользователей в панель управления -Панель управления -Закачка файлов на сайт и информации по своим товарам пользователями со своего аккутатнта. Полная оплата ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется художник контента сайта для взрослых

    $5000

    Требуется художник или группа художников для работы на договорной основе .Тема работы написания рисованного "Adult" контента для сайта категории" для взрослых".Индивидуально расмотрю каждое предложение.Свои работы и заявки присылайте на email: [email protected]

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайт "для взрослых"

    $5000

    Приветствую, веб-мастера! Ищем партнеров и разработчиков adult проекта. Все, кто заинтересован и хочет поучаствовать в этом проекте, присылайте заявки на E-mail.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужна ультрамодная главная страница

    $5000

    Доброе время суток! НУЖНА УЛЬТРАМОДНАЯ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА для интернет информационно-развлекательного интернет портала (как mail.ru rambler.ru, bigmir.net). Нужны самые смелые и неординарные дизайнерские решения. Присылайте свои предложения. Предпочтения отдадам лучшим!Дерзайте!

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуются разработчики разделов: Недвижимость, Работа, Компьютерные игры

    $2500

    Здравствуйте веб мастера! ТРЕБУЮТСЯ РАЗРАБОТЧИКИ РАЗДЕЛОВ: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА. Индивидуально рассмотрю каждое предложение, приоритет отдам за сочетание ЦЕНА-КАЧЕСТВО.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Почтовый сервер + метапоисковая система

    Здравствуйте веб мастера! Мы собираем сейчас информации о создании сообственного почтового сервера и метопоисковой системы. Свои предложения на данную тематику скидывайте по электронной почте.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Интернет-аукцион + Торговая площадка

    $5000

    Здравствуйте веб мастера! Требуются люди готовые заняться разработкой "по ключ" этих проектов. Приоритет отдадим тем кто предложит лучшее качество за лучшую цену. Рассмотрим индивидуально каждое предложение. Ждем заявок.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен adult художник

    $5000

    Здравствуйте веб-мастера! Требуется художник для создания рисованых adult сюжетных линий. Работающий за фиксированную сумму. ПРИМЕР ТОГО ЧТО ПРИМЕРНО НУЖНО: http://violentcomix.com Присылайте свои заявки на EMAIL прикрепив к письму свои работы соответствующих сюжетов.

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Проект категории "Сайт для взрослых"

    $2500

    Здравствуйте веб мастера! Ищем WEB-ХУДОЖНИКОВ, ЛЮДЕЙ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ИДЕЯМИ, а так же всех остальных кто хочет поучаствовать в создании adult сайта рисованной-эротики. Индивидуально рассмотрим все предложения. В заявках обязательно указывайте email и ваш мобильный телефон.

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оригинальная интернет игра

    $2500

    Здравствуйте веб мастера! Ищем людей готовых взяться за создания оргинальной интернет игры (возмозно эротической или другой иной тематике....любой кроме "рыцарей") за приемлимую цену. Готовы расмотреть индивидуально все предложения. В своих заявках обязательно указывайте EMAIL и ...

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Информационно-развлекательный интернет портал

    Прветствую вас веб-мастера! Ищем людей готовых разработать, реализовать или внедрить свои идеи в создания информационно-развлекательного интернет портала за ПРИЕМЛИМУЮ цену. Присылайте свои идеи и предложения будем их рассматривать и общаться с каждым интдивидуально по условиям ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    18 лет назад