Необходимо установить скрипты для уже готовой торговой площадки и установить на хостинг. Нужны следующие скрипты: -Регистрация пользователей -Вход для зарегистрированных пользователей в панель управления -Панель управления -Закачка файлов на сайт и информации по своим товарам пользователями со своего аккутатнта. Полная оплата ...
- $250Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Есть готовый дизайн сайт с формами и всем остальным. Нужно прошить его скриптами. Регистрация для пользователей, закачка файлов на сайт и тд. Цена договорная.Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад
- $5000
Требуется художник или группа художников для работы на договорной основе .Тема работы написания рисованного "Adult" контента для сайта категории" для взрослых".Индивидуально расмотрю каждое предложение.Свои работы и заявки присылайте на email: [email protected]Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $5000
Приветствую, веб-мастера! Ищем партнеров и разработчиков adult проекта. Все, кто заинтересован и хочет поучаствовать в этом проекте, присылайте заявки на E-mail.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт18 лет назад
- $5000
Доброе время суток! НУЖНА УЛЬТРАМОДНАЯ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА для интернет информационно-развлекательного интернет портала (как mail.ru rambler.ru, bigmir.net). Нужны самые смелые и неординарные дизайнерские решения. Присылайте свои предложения. Предпочтения отдадам лучшим!Дерзайте!Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Здравствуйте веб мастера! ТРЕБУЮТСЯ РАЗРАБОТЧИКИ РАЗДЕЛОВ: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА. Индивидуально рассмотрю каждое предложение, приоритет отдам за сочетание ЦЕНА-КАЧЕСТВО.Веб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
Здравствуйте веб мастера! Мы собираем сейчас информации о создании сообственного почтового сервера и метопоисковой системы. Свои предложения на данную тематику скидывайте по электронной почте.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $5000
Здравствуйте веб мастера! Требуются люди готовые заняться разработкой "по ключ" этих проектов. Приоритет отдадим тем кто предложит лучшее качество за лучшую цену. Рассмотрим индивидуально каждое предложение. Ждем заявок.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $5000
Здравствуйте веб-мастера! Требуется художник для создания рисованых adult сюжетных линий. Работающий за фиксированную сумму. ПРИМЕР ТОГО ЧТО ПРИМЕРНО НУЖНО: http://violentcomix.com Присылайте свои заявки на EMAIL прикрепив к письму свои работы соответствующих сюжетов.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $2500
Здравствуйте веб мастера! Ищем WEB-ХУДОЖНИКОВ, ЛЮДЕЙ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ИДЕЯМИ, а так же всех остальных кто хочет поучаствовать в создании adult сайта рисованной-эротики. Индивидуально рассмотрим все предложения. В заявках обязательно указывайте email и ваш мобильный телефон.Прочее14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Здравствуйте веб мастера! Ищем людей готовых взяться за создания оргинальной интернет игры (возмозно эротической или другой иной тематике....любой кроме "рыцарей") за приемлимую цену. Готовы расмотреть индивидуально все предложения. В своих заявках обязательно указывайте EMAIL и ...Разработка игр8 заявокЗакрыт18 лет назад
Прветствую вас веб-мастера! Ищем людей готовых разработать, реализовать или внедрить свои идеи в создания информационно-развлекательного интернет портала за ПРИЕМЛИМУЮ цену. Присылайте свои идеи и предложения будем их рассматривать и общаться с каждым интдивидуально по условиям ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Нужен человек для разработки современного чата.Оплата договорная.Подробности через электроную почту или по телефону.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт18 лет назад