Прветствую вас веб-мастера! Ищем людей готовых разработать, реализовать или внедрить свои идеи в создания информационно-развлекательного интернет портала за ПРИЕМЛИМУЮ цену. Присылайте свои идеи и предложения будем их рассматривать и общаться с каждым интдивидуально по условиям ...