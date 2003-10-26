Здравствуй! Если хочешь быть на связи вне сайта-пиши мне в WhatsApp и Telegram!

-Я молодой парень который предоставляет услуги 3D Моделинга, Нейминга.

-Чуткость с заказчиком и оригинальный дизайн это то что наполняет меня как модельера!

-Низкая стоимость моих услуг-это ещё одна причина работать ИМЕННО со мной!

-Работаю в этой сфере 2 года и выполнил более 200+ заказов.

Связь со мной можно поддерживать через соцсети выше!)

Я надеюсь ты выберешь именно меня для своего 3D проекта :)

Удачи и хорошего вечера!