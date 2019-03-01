О себе:
Я начинающий HTML-верстальщик с опытом работы менее года, интересуюсь и изучаю современные технологии в мире front-end разработки. ИЩУ УДАЛЁННУЮ РАБОТУ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.
Контактные данные:
Почта: [email protected]
Skype: xmetallist
Навыки:
HTML5 (Strong knowledge)
CSS3 (Strong knowledge)
JavaScript (Basic knowledge)
jQuery (Basic knowledge)
SASS\SCSS (Basic knowledge)
Responsive Web Design (Good knowledge)
BEM-методология (Good knowledge)
Adobe Photoshop (Good knowledge)
Avecode(Good knowledge)
Git (Basic knowledge)
Gulp (Basic knowledge)
Handlebars.js(Basic knowledge)
Foundation for emails(Basic knowledge)
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Адаптивная/фиксированная верстка PSD-макетов
Семантическая и валидная верстка
Верстка Email-рассылок
Верстка макетов PSD-to-HTML (PerfectPixel)
ЯзыкиУкраинский (родной)
Русский (родной)
English (Pre-Intermediate)
Образование:
Высшее образование. Донецкий национально технический университет.фак-т: Автоматических систем управления, специальность: Информационные
управляющие системы и технологии, квалификация: разработчик
вычислительных систем (выпуск 2013 г.)
https://projectmogo.000webhostapp.com/
https://3dstudio.000webhostapp.com/
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