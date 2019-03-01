Вёрстка адаптивных сайтов, лендингов, магазинов.

О себе:

Я начинающий HTML-верстальщик с опытом работы менее года, интересуюсь и изучаю современные технологии в мире front-end разработки. ИЩУ УДАЛЁННУЮ РАБОТУ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.

Контактные данные:

Почта: [email protected]

Skype: xmetallist

Навыки:

HTML5 (Strong knowledge)

CSS3 (Strong knowledge)

JavaScript (Basic knowledge)

jQuery (Basic knowledge)

SASS\SCSS (Basic knowledge)

Responsive Web Design (Good knowledge)

BEM-методология (Good knowledge)

Adobe Photoshop (Good knowledge)

Avecode(Good knowledge)

Git (Basic knowledge)

Gulp (Basic knowledge)

Handlebars.js(Basic knowledge)

Foundation for emails(Basic knowledge)

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Адаптивная/фиксированная верстка PSD-макетов

Семантическая и валидная верстка

Верстка Email-рассылок

Верстка макетов PSD-to-HTML (PerfectPixel)

ЯзыкиУкраинский (родной)

Русский (родной)

English (Pre-Intermediate)

Образование:

Высшее образование. Донецкий национально технический университет.фак-т: Автоматических систем управления, специальность: Информационные

управляющие системы и технологии, квалификация: разработчик

вычислительных систем (выпуск 2013 г.)

Примеры работ:

https://projectmogo.000webhostapp.com/

https://3dstudio.000webhostapp.com/

http://daisy.kl.com.ua/