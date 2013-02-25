универсальный редактор-корректор

Образование - высшее филологическое (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского), специальность - филолог, преподаватель русского языка и литературы.

Работа:

1. С 1997 по 2007 гг. - лицей гуманитарных наук (г. Саратов), учитель русского языка и литературы высшей категории (8-11 классы), преподаватель спецкурсов по стилистике и культуре речи, подготовка учеников к олимпиадам различного уровня (победители городских, областных олимпиад, участники Всероссийских олимпиад 2000 - 2002 гг.), почетный работник общего образования.

2. С 2007 г. по настоящее время - издательство вуза (г. Саратов), ведущий редактор: редактирование и коррекция текстов экономического, математического и гуманитарного направлений (как научного, так и публицистического характера), работа с авторами, организационные функции.

Отличное знание орфографических, грамматических, стилистических норм русского языка, издательских стандартов, высокая скорость чтения и печати, уверенный пользователь ПК и Интернета.