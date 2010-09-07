Разработка сайтов. Предпочитаю Joomla. Корректировка шаблонов.
Высшее образование: инженер-системотехник
Курсы: ОС Линукс(OpenSuse, Ubuntu)
Работа:
Тренер по PHP/MySql
Web-разработчик(на собственном движке веб-студии)
Разработчик на Joomla
Дополнительно: css, html, mysql, oracle, основы C/C++, основы photoshop
сайты: http://tkgold.tj, http://aist/tj, http://vkishovarzi.info
Контакты:
email: [email protected]
icq: 596632014
skype: mijikjon
Системы управления (CMS)
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#2773