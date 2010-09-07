RMM

Мичгона RMM

 
35 летТаджикистан/Душанбе
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Разработка сайтов. Предпочитаю Joomla. Корректировка шаблонов.

Высшее образование: инженер-системотехник

Курсы: ОС Линукс(OpenSuse, Ubuntu)

Работа:

Тренер по PHP/MySql

Web-разработчик(на собственном движке веб-студии)

Разработчик на Joomla

Дополнительно: css, html, mysql, oracle, основы C/C++, основы photoshop

сайты: http://tkgold.tj, http://aist/tj, http://vkishovarzi.info

Контакты:

email: [email protected]

icq: 596632014

skype: mijikjon

PHPMySQLOracleHTMLCSSJoomlaUbuntuPhotoshopСайт на Joomla
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#2773