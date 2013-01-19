Необходимо разработать макет платиновой дисконтной карты 7% для клиентов интернет-магазина косметики для ногтей frenchnails.ru Пластик: серебро эмбоссирование (4 зн.) БЕЗ магнитной полоски Оборотная: 8 ...
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Необходимо оставить отзыв (5) о магазине косметики для ногтей. Важно! ВСЕ тексты сначала отправлять мне в личку для подтверждения! Предложение только для девушек с российским IP. За каждый опубликованный отзыв ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
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Задание: 3 разных варианта flash баннеров для интернет-магазина frenchnails.ru Размеры: 468х60 и 728х90 Баннеры рекламные, размещаться будут на других сайтах. Текст (возможно редактирование): Акционные предложения Скидки -10% ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Написать текст для интернет-магазина в раздел "О нас".Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно убрать водяной знак на ксерокопии А4 (неполный скан прикреплен).Обработка фотографий8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать дизайн скотча для интернет-магазина косметики для ногтей (дизайн сайта в прил.) Шаблон с размерами прикр.. Максимальное кол-во цветов - до 4! ВНИМАНИЕ! Выбор исполнителя - только по итогу дизайна (можно с ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен логотип для частного инвестиционного клуба. Название: UKR Invest ниже (подпись) private investment club Ориент. стиль - http://luxuryblog.am/wp-content/uploads/2013/01/7777777777.jpg (так же прикр.) Оплата только после предоставления работы (макс. нанесение водяных знаков, показ ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо обработать фото товара (прибл. 40шт +каждый месяц 50-60шт) Выровнять тон, отбелить фон, убрать изъяны, пятна и т.д. (есть фото производителя - для ориентира как должно быть) -выровнять цвет, тон по шаблону ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется написать 5 статей для косметической компании: 1 история, 3 описания и 1 инструкция.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад