RMS1313

Роман RMS1313

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Макет дисконтной карты

    $100

    Необходимо разработать макет платиновой дисконтной карты 7% для клиентов интернет-магазина косметики для ногтей frenchnails.ru Пластик: серебро эмбоссирование (4 зн.) БЕЗ магнитной полоски Оборотная: 8 ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отзыв на Яндекс Маркет

    $50

    Необходимо оставить отзыв (5) о магазине косметики для ногтей. Важно! ВСЕ тексты сначала отправлять мне в личку для подтверждения! Предложение только для девушек с российским IP. За каждый опубликованный отзыв ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3 flash баннера для интернет-магазина косметики

    $100

    Задание: 3 разных варианта flash баннеров для интернет-магазина frenchnails.ru Размеры: 468х60 и 728х90 Баннеры рекламные, размещаться будут на других сайтах. Текст (возможно редактирование): Акционные предложения Скидки -10% ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн скотча

    Необходимо разработать дизайн скотча для интернет-магазина косметики для ногтей (дизайн сайта в прил.) Шаблон с размерами прикр.. Максимальное кол-во цветов - до 4! ВНИМАНИЕ! Выбор исполнителя - только по итогу дизайна (можно с ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Нужен логотип для частного инвестиционного клуба. Название: UKR Invest ниже (подпись) private investment club Ориент. стиль - http://luxuryblog.am/wp-content/uploads/2013/01/7777777777.jpg (так же прикр.) Оплата только после предоставления работы (макс. нанесение водяных знаков, показ ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработка фото товара

    Необходимо обработать фото товара (прибл. 40шт +каждый месяц 50-60шт) Выровнять тон, отбелить фон, убрать изъяны, пятна и т.д. (есть фото производителя - для ориентира как должно быть) -выровнять цвет, тон по шаблону ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

denis_voloshin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Макет дисконтной карты
Рекомендую. Интересная работа!
Денис один из тех дизайнеров с которыми просто легко работать. И результат всегда превосходит ожидания!
Ответный отзыв
Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
3 flash баннера для интернет-магазина косметики
Очень хороший заказчик. Интересная тема, было приятно делать баннеры. По оплате все в порядке.
Баннеры делал впервые. Елена ответила на многие вопросы "новичка" и посоветовала нужные размеры. Работа сделана на высоком уровне. Очень доволен! Смело рекомендую!
Ответный отзыв
DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Дизайн скотча
Все отлично
Все хорошо.
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Написать текст для интернет-магазина
Спасибо за приятное сотрудничество.
Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Дизайн логотипа
WordPress
Приятно было с Романом работать. Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшую работу. Рекомендую как отличного заказчика.
С Денисом очень легко работать, без лишних объяснений и вопросов. Профессионально и быстро. Рекомендую!
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