Архитектурное проектирование

Архитектурное бюро оказывает услуги:

• проектирование домов

• проектирование зданий

• проектирование коттеджей- бруса,каркаса,кирпича,блоков,

• проектирование сооружений

• дизайн проект квартиры

• фен-шуй проектирование , дизайн нтерьеров,ланшафтов.

Услуга «Дистанционное проектирование» предусматривает оплачиваемый выезд в город вашего проживания для осуществления замеров и встречи (стоимость зависит от расстояния и уделенного Вам времени).

Возможен вариант дизайна удаленно, когда Вы под нашим руководством самостоятельно производите замеры и фотографии помещений. После того как Вы вышлете нам данные на электронную почту, мы выполняем обмерный план и осуществляем дистанционное проектирование.

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