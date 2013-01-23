Архитектурное проектирование
Архитектурное бюро оказывает услуги:
• проектирование домов
• проектирование зданий
• проектирование коттеджей- бруса,каркаса,кирпича,блоков,
• проектирование сооружений
• дизайн проект квартиры
• фен-шуй проектирование , дизайн нтерьеров,ланшафтов.
Услуга «Дистанционное проектирование» предусматривает оплачиваемый выезд в город вашего проживания для осуществления замеров и встречи (стоимость зависит от расстояния и уделенного Вам времени).
Возможен вариант дизайна удаленно, когда Вы под нашим руководством самостоятельно производите замеры и фотографии помещений. После того как Вы вышлете нам данные на электронную почту, мы выполняем обмерный план и осуществляем дистанционное проектирование.