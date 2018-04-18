Нкобходимо доработать 2 сайта Подробности в лс кто готов пишите
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать бота на платформе dlg.im есть уже готовый рабочий бот в телеграм, по сути нужна его копия просто. Бот простой с кнопками и зашитой информации внутри. Кидаю ссылку на готовый телеграм @BerezhokBot Кто ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать сео оптимизацию сайта! Кто готов мне помочь жду по указанным контактам более подробное тз скину кондидатамПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
PHP + MySQL, любая вменяемая Фреймворк типо YII или Symphony функционал юзера: 1. Регистрация пользователя - емейл - желаемое имя 2. Логин - емейл + пароль ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Для сайта velesnord.ru, необходимо сделать три пункта. 1.Поправить отображение картинок раздела каталога 2.Добавить в карточку товара модуль похожие товары. (чтобы в карточке товара выводилось рандомно 10 товаров из той же категории, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать разработку: схематичный планировщик помещений, для дальнейшей интеграции на сайт. Js+html+css Более подробное ТЗ - тут https://yadi.sk/i/oHFUhwAv3U47GB Оставляйте заявки кто готов мне помочь С уважениемВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад