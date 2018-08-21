Пишу и редактирую тексты.Перевожу с английского, французского и испанского.

Добрый день!

Я закончила физический факультет Саратовского государственного университета по специальности "радиофизик". В середине 90-х было сложно найти хорошую инженерную работу с хорошей зарплатой, поэтому я стала учиться дальше, чтобы реализовать свои творческие способности в другой области - в маркетинге и бренд-менеджменте.

Бренд-менеджмент - это была новая для России сфера, поэтому решила обучаться по британским программам и поступила в Школу Бизнеса Открытого университета Великобритании. Обучение в Школе бизнеса проходит в заочно-дистанционной форме, что позволило полученные знания (а они по программе Школа бизнеса носят довольно прикладной характер) сразу применять в работе.

После Школы бизнеса была учёба по государственной программе Переподготовки управленческих кадров, а затем - участие в конкурсе Yeltsin Democracy Fellowship Program и поездка на стажировку в Канаду.

После стажировки на протяжении 6 лет работала маркетологом и бренд-менеджером в крупных компаниях. Занимаясь продвижением торговых марок, создавала тексты в различных стилях и для различных целевых аудиторий, как для печатных СМИ, так и для интернет-изданий.

Затем меня заинтересовала сфера импорта и стала работать импорт-менеджером: искала иностранных производителей и поставщиков, отбирала коллекции, вела переговоры, делала презентации выбранных коллекций крупным клиентам.

Я стала фрилансером в связи с переездом под Истру в 60 километрах от Москвы.

На постоянной основе сотрудничаю с компанией TorfRu: www.torfru.ru Занималась разработкой структуры сайта, заполнением его текстами и изображениями. В данный момент мои обязанности входит: внесение изменений, как в тексты, так и создание новых модулей и категорий в cms Joomla; создание новых текстов, публикации на досках объявлений.

Итогом сотрудничества с электронным издательством "Директмедиа" http://www.directmedia.ru стало создание электронной энциклопедии "Имена России".

Для этой энциклопедии я написала 50 уникальных биографических статей и хронологических таблиц; подобрала не менее 20 изображений для каждого героя.

Информация об энциклопедии находится здесь: http://www.directmedia.ru/d_catalogue/about.phtml?sec=7&id=702 Содержание: http://www.directmedia.ru/d_catalogue/content.phtml?id=702

Перевожу с английского языка любые тексты, с французского (технические и исторические тексты) и испанского языков.

Статьи, написанные мною на основе англоязычных текстов, можно посмотреть здесь:

1. о шведском учёном натуралисте Карле Петере Тунберге: http://ru.wikipedia.org/wiki/Тунберг,_Карл_Петер на Википедии и портале WebSad: http://www.websad.ru/articles.php?code=355

2. о шотландском враче, писателе Арчибальде Кронине: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кронин,_Арчибальд

3. об американском актёре Генри Фонда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Фонда,_Генри

4. об ирландском актёра Колме Мини: http://ru.wikipedia.org/wiki/Мини,_Колм

Люблю работать над умными текстами, статьями и текстовыми сообщениями.

И вообще - люблю работать!

По запросу высылаю подробной резюме с указанием мест работы и выполняемых обязанностях.