2009 сентябрь - 2009 ноябрь: Агентство Коммуникативного Менеджмента «Ренессанс»(г.Алматы)- организатор 7-ой международной конференции EurasianPR-Event-2009
- Разработка и реализация проекта
- Контроль сроков выпуска продукции в соответствии с утвержденным планом
- Разрабатывала и согласовывала с руководителем отдела, кураторами проектов концепции, цели и основные этапы проекта
- Подготавливала и вела презентации проекта
- Подготавливала и вносила изменения в проект
- Координировала работу участников проектной группы
- Контролировала качество выполнения работ по проекту
- Работала со спикерами, вела деловую переписку, проводила деловые встречи
- Координировала подготовку презентаций спикеров
- Работала с делегатами
- Координировала промо-материал
- Координация проекта
- Подготовка отчетов для руководителя и СМИ
- Разработка концепции проекта
- административная работа
- поиск и обработка информации
- работа с участниками проекта
- работа с подрядчиками
- подготовка отчетов
- Поиск, адаптация, компоновка выпусков новостей - подбор информационных сообщений на заданную тему
- Ориентирование в новостном пространстве - в общественно-политической и культурной жизни страны и мира
- Подготовка и ведение прямого эфира, общение со слушателями во время викторин и программ по
заявкам
- Запись интервью
- Работа со звукозаписывающей аппаратурой