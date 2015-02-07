RROksana

Оксана Абаимова RROksana

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

            2009 сентябрь - 2009 ноябрь: Агентство Коммуникативного Менеджмента «Ренессанс»(г.Алматы)- организатор 7-ой международной конференции EurasianPR-Event-2009 

  • Разработка и реализация проекта
  • Контроль сроков выпуска продукции в соответствии с утвержденным планом
  • Разрабатывала и согласовывала с руководителем отдела, кураторами проектов концепции, цели и основные этапы проекта
  • Подготавливала и вела презентации проекта
  • Подготавливала и вносила изменения в проект
  • Координировала работу участников проектной группы
  • Контролировала качество выполнения работ по проекту
  • Работала со спикерами, вела деловую переписку, проводила деловые встречи
  • Координировала подготовку презентаций спикеров
  • Работала с делегатами
  • Координировала промо-материал
  • Координация проекта
  • Подготовка отчетов для руководителя и СМИ
 2012 июнь - 2012 август:  Фестиваль"Арт-площадка"– координатор проекта (г.Алматы)
  • Разработка концепции проекта
  • административная работа
  • поиск и обработка информации
  • работа с участниками проекта
  • работа с подрядчиками
  • подготовка отчетов
2013 май – актуально: Русское Радио Майорка- Радиоведущий
  • Поиск, адаптация, компоновка выпусков новостей - подбор информационных сообщений на заданную тему
  • Ориентирование в новостном пространстве - в общественно-политической и культурной жизни страны и мира
  • Подготовка и ведение прямого эфира, общение со слушателями во время викторин и программ по

    заявкам

  • Запись интервью
  • Работа со звукозаписывающей аппаратурой