RRRoMashka

2 высших образования:

Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.

Хорошее знание Word, Excell, Photoshop.

Готова выполнить работы по переводу с английского на русский и наоборот.

Редактирование и корректировка текстов на русском языке (исправление орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок).

Решение заданий по математике различной сложности (от начальной школы до высшей математики).

Ретушь фотографий, добавление надписей или оформление коллажей.

Написание статей на различные "детские" темы, т.к. являюсь многодетной мамой и знаю очень много всего о детях на личном опыте (подготовка ребенка в садик, школу, выбор одежды-обуви-питания, лечение, воспитание, развитие навыков ребенка, выбор секции и много всего разного...)

Очень ответственна и обязательна. Если берусь за работу, значит выполню должным образом и в оговоренный срок.