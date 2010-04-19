Опыт работы - 4 лет

Мой принцип работы это - "Качество". С самого начала и до сегодняшнего дня я к каждой работе подхожу настолько серьёзно, как будто это проект всей моей жизни.. очень люблю детали, всегда планирую сделать работу заранее, так как люблю оставлять время на оттачивание макета да возможного максимума.

Работаю только с предоплатой: от 30-50% или через «Сервис безопасного проведения сделок»

Ценовая политика гибкая, но не резиновая :), в любом случае обращайтесь, мы обязательно договоримся.

Мои контакты:

Icq 281 271 шесть девять три

E-mail [email protected]

тел 8(093)8508988 (Украина, life)