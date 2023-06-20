Наша компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения любой сложности, в зависимости от ваших потребностей.

Мы предоставим все необходимое для реализации вашей идеи, от проверки бизнес составляющей концепта и создания дизайна продукта, до их исполнения в виде проекта с масштабируемой и гибкой к изменениям архитектурой.

Коротко о процессах разработки и технологиях:

- Мы работаем по Agile, на Scrum, мы держим в фокусе реализацию новых features в короткое время.

- Наши UX/UI Дизайнеры работают при помощи таких инструментов как Figma, Adobe's suite и Webflow.

- Наши разработчики имеют обширный стек используемых технологий таких как Flutter, React, ReactNative, Angular, Vue.js, Node.js, Ruby on Rails, Python, Django, AWS, iOS, Android, and Docker.

Сотрудники

В нашем штате работают высококвалифицированные специалисты, которые помогут вам решить все задачи, связанные с разработкой программного обеспечения.

Наши сотрудники - выпускники лучших вузов страны, имеют опыт

работы в крупнейших IT компаниях и участвовали в создании

флагманских продуктов.

Специализация

iOS, Android, Flutter, React, Front-end Development, Node.js, JavaScript, UX/UI Design, Webflow, Artificial Intelligence, Data Science, Web Development, Software Development, Mobile Development и Web Design