Описание Наша компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения любой сложности, в зависимости от ваших потребностей. Мы предоставим все необходимое для реализации вашей идеи, от проверки бизнес составляющей концепта и создания дизайна продукта, до их исполнения в виде проекта с масштабируемой и гибкой к изменениям архитектурой. Коротко о процессах разработки и технологиях: - Мы работаем по Agile, на Scrum, мы держим в фокусе реализацию новых features в короткое время. - Наши UX/UI Дизайнеры работают при помощи таких инструментов как Figma, Adobe's suite и Webflow. - Наши разработчики имеют обширный стек используемых технологий таких как Flutter, React, ReactNative, Angular, Vue.js, Node.js, Ruby on Rails, Python, Django, AWS, iOS, Android, and Docker. Сотрудники В нашем штате работают высококвалифицированные специалисты, которые помогут вам решить все задачи, связанные с разработкой программного обеспечения. Наши сотрудники - выпускники лучших вузов страны, имеют опыт работы в крупнейших IT компаниях и участвовали в создании флагманских продуктов. Специализация iOS, Android, Flutter, React, Front-end Development, Node.js, JavaScript, UX/UI Design, Webflow, Artificial Intelligence, Data Science, Web Development, Software Development, Mobile Development и Web Design