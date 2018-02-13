RSYANatalya

Наталья RSYANatalya

 
55 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специалист в интернет-рекламе РСЯ

Меня зовут Наталья Суслина. Я – начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", готова внедрить современные технологии рекламы для Вас бесплатно. 

То есть, я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее. 

Прикрепляю адрес странички в ВК для быстрой связи со мной: 

vk.com/nataliasuslina