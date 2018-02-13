RSYANatalya

Специалист в интернет-рекламе РСЯ
Меня зовут Наталья Суслина. Я – начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", готова внедрить современные технологии рекламы для Вас бесплатно.
То есть, я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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