RSYANatalya

Специалист в интернет-рекламе РСЯ

Меня зовут Наталья Суслина. Я – начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", готова внедрить современные технологии рекламы для Вас бесплатно.

То есть, я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Прикрепляю адрес странички в ВК для быстрой связи со мной:

vk.com/nataliasuslina