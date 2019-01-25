RSYA_Elena_R

Елена Бабушкина RSYA_Elena_R

 
33 годаРоссия/Усть-Катав
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
специалитс по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директ

Качественно и эффективно настрою контекстную рекламу для Вашего сайта!

Как происходит процесс настройки рекламы:

1.    Провожу аудит сайта и анализ конкурентов, для более эффективной работы рекламной кампании.

2.    Настраиваю тестовую рекламную кампанию, за маленький бюджет.

3.    Определяю прогнозируемый бюджет, конверсии, согласовываю с Вами.

4.    Настраиваю основной рекламную кампанию:

    Сбор ключевых слов, по наибольшим показам в программе Wordstat (Программа аналитики запросов)

    Создание уникальных объявлений и картинок.

    Расставление utm метки для аналитики.

    Добавление быстрых ссылок.

    Добавление уточнений.

    Создание виртуальной визитки к каждой рекламной кампании.

    Помощь с подключением Яндекс Метрики (система аналитики).

Аудит сайтаРекламная кампания