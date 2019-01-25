RSYA_Elena_R

Елена Бабушкина RSYA_Elena_RRSYA_Elena_R
Качественно и эффективно настрою контекстную рекламу для Вашего сайта!
Как происходит процесс настройки рекламы:
1. Провожу аудит сайта и анализ конкурентов, для более эффективной работы рекламной кампании.
2. Настраиваю тестовую рекламную кампанию, за маленький бюджет.
3. Определяю прогнозируемый бюджет, конверсии, согласовываю с Вами.
4. Настраиваю основной рекламную кампанию:
Сбор ключевых слов, по наибольшим показам в программе Wordstat (Программа аналитики запросов)
Создание уникальных объявлений и картинок.
Расставление utm метки для аналитики.
Добавление быстрых ссылок.
Добавление уточнений.
Создание виртуальной визитки к каждой рекламной кампании.
Помощь с подключением Яндекс Метрики (система аналитики).