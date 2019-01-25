RSYA_Elena_R

специалитс по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директ

Качественно и эффективно настрою контекстную рекламу для Вашего сайта!

Как происходит процесс настройки рекламы:

1. Провожу аудит сайта и анализ конкурентов, для более эффективной работы рекламной кампании.

2. Настраиваю тестовую рекламную кампанию, за маленький бюджет.

3. Определяю прогнозируемый бюджет, конверсии, согласовываю с Вами.

4. Настраиваю основной рекламную кампанию:

 Сбор ключевых слов, по наибольшим показам в программе Wordstat (Программа аналитики запросов)

 Создание уникальных объявлений и картинок.

 Расставление utm метки для аналитики.

 Добавление быстрых ссылок.

 Добавление уточнений.

 Создание виртуальной визитки к каждой рекламной кампании.

 Помощь с подключением Яндекс Метрики (система аналитики).