Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Хочу предложить вам свои услуги по настройке рекламы в Рекламной Сети Яндекса для вашего бизнеса. Могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил вам клиентов. ￼￼Что входит в мои услуги: ￼Анализ Вашего предложения; ￼Определение целевой аудитории; ￼Сбор ключевых слов; ￼Составление объявлений на каждую группу; ￼Выставление ставок; ￼Прохождение модерации; ￼Ведение рекламной кампании. Цены низкие, так как являюсь начинающим специалистом.