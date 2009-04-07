Навыки: Рисование от руки .

Работаю в программах :

3 D MAX .

ADOBE POTOSHOP.

ADOBE AFTER EFFECT

ADOBE AUDITION .

ADOBE PREMIER .

ADOBE ILUSTRATOR .

( во всех пакетах работаю с англоязычным интерфейсом )

Личные качества :Способен быстро самообучаться.

Настойчивый, усердный, ответственный, аккуратный, требовательный к себе и своей работе

Не курю.

Смогу самостоятельно изготовить видеоролик ( рекламный блок ,заставку) ,

отредактировать и наложить звук.

А так же смоделировать и анимировать 3 d персонаж ,(морфинг, скелетная анимация.)

Работаю с полиграфией (допечатная подготовка)

Отличное знание ПК.

Прежнее место работы "ООО Makon ,ООО ТВ - ЕНИСЕЙ"