Навыки: Рисование от руки .
Работаю в программах :
3 D MAX .
ADOBE POTOSHOP.
ADOBE AFTER EFFECT
ADOBE AUDITION .
ADOBE PREMIER .
ADOBE ILUSTRATOR .
( во всех пакетах работаю с англоязычным интерфейсом )
Личные качества :Способен быстро самообучаться.
Настойчивый, усердный, ответственный, аккуратный, требовательный к себе и своей работе
Не курю.
Смогу самостоятельно изготовить видеоролик ( рекламный блок ,заставку) ,
отредактировать и наложить звук.
А так же смоделировать и анимировать 3 d персонаж ,(морфинг, скелетная анимация.)
Работаю с полиграфией (допечатная подготовка)
Отличное знание ПК.
Прежнее место работы "ООО Makon ,ООО ТВ - ЕНИСЕЙ"
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