PHP7, Symfony, MySQL, PostgreSQL, Vue.js, ElasticSearch, phpUnit, Memached, Redis

Интересны проекты только от PHP7 и выше.

Symfony3 или выше, или же прям сразу переход с чего-то старого и отсталого на, что-то свежее и перспективное.

Большой опыт работы с Symfony и его окружением. Twig, Doctrine ORM, DBAL и пр.

Пару слов о том с чем работаю в последнее время: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, ElasticSearch, phpUnit, Memached, Redis

Для фронта использую Vue.js, Webpack, Gulp, Bootstrap 3/4, jQuery, однако не являюсь FrontEnd разработчиком

Проекты с CMS не интересуют! Вообще. Совсем.

Переезд в РФ, увы пока не интересен.