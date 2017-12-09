PHP7, Symfony, MySQL, PostgreSQL, Vue.js, ElasticSearch, phpUnit, Memached, Redis
Интересны проекты только от PHP7 и выше.
Symfony3 или выше, или же прям сразу переход с чего-то старого и отсталого на, что-то свежее и перспективное.
Большой опыт работы с Symfony и его окружением. Twig, Doctrine ORM, DBAL и пр.
Пару слов о том с чем работаю в последнее время: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, ElasticSearch, phpUnit, Memached, Redis
Для фронта использую Vue.js, Webpack, Gulp, Bootstrap 3/4, jQuery, однако не являюсь FrontEnd разработчиком
Проекты с CMS не интересуют! Вообще. Совсем.
Переезд в РФ, увы пока не интересен.
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