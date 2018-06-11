Качественно и добросовестно пишу на Python. Django, скрипты, парсеры, грабберы, телеграмм-боты.
Качественно и добросовестно пишу на Python. Django, скрипты, парсеры, грабберы, телеграмм-боты.
Опыт коммерческой разработки более 2-х лет.
На все работы есть гарантия!
Выполнение проекта в срок. Не пропадаю просто так, работаю как на постоянной работе. Высокий онлайн, готовность и желание помочь в любой момент!
- Разработка скриптов под любые нужды
- Разработка сайтов, интернет-магазинов (backend)
- Разработка парсеров, скриптов и тп.
- Разработка чат-ботов
- Администрирование linux
- Python
- Django
- Django rest framework
- Telegram API
- MySQL
- HTML, CSS, Bootstrap
- AJAX, jQuery, Vue.js
- Linux
- Asterisk
- Git