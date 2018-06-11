Качественно и добросовестно пишу на Python. Django, скрипты, парсеры, грабберы, телеграмм-боты.

Качественно и добросовестно пишу на Python. Django, скрипты, парсеры, грабберы, телеграмм-боты.

Опыт коммерческой разработки более 2-х лет.

На все работы есть гарантия!

Выполнение проекта в срок. Не пропадаю просто так, работаю как на постоянной работе. Высокий онлайн, готовность и желание помочь в любой момент!