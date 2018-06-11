RWilco

Олег RWilco

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественно и добросовестно пишу на Python. Django, скрипты, парсеры, грабберы, телеграмм-боты.

Качественно и добросовестно пишу на Python. Django, скрипты, парсеры, грабберы, телеграмм-боты.

Опыт коммерческой разработки более 2-х лет.

На все работы есть гарантия!

Выполнение проекта в срок. Не пропадаю просто так, работаю как на постоянной работе. Высокий онлайн, готовность и желание помочь в любой момент!

  • Разработка скриптов под любые нужды
  • Разработка сайтов, интернет-магазинов (backend)
  • Разработка парсеров, скриптов и тп.
  • Разработка чат-ботов
  • Администрирование linux
  • Python
  • Django
  • Django rest framework
  • Telegram API
  • MySQL
  • HTML, CSS, Bootstrap
  • AJAX, jQuery, Vue.js
  • Linux
  • Asterisk
  • Git