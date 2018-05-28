RYBIN-PRO

Михаил RYBIN-PRO

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
RYBIN.PRO

Всем привет 👋 Я графический дизайнер #

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Умею качественно и оригинально воплощать ваши идеи в реальность

Моё портфолио # можете посмотреть по ссылке в профиле

Работаю с множеством организаций г. Иркутска

Выполняю заказы любой сложности #💪 и любого вида, будь то меню, визитка, постер к вечеринке или обложка к вашему треку

Также монтирую видео в свободное время

Всё это в короткие сроки и дёшево 朗

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$12/час
от $7от 4 часов
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