RYBIN.PRO

Всем привет 👋 Я графический дизайнер #

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Умею качественно и оригинально воплощать ваши идеи в реальность

Моё портфолио # можете посмотреть по ссылке в профиле

Работаю с множеством организаций г. Иркутска

Выполняю заказы любой сложности #💪 и любого вида, будь то меню, визитка, постер к вечеринке или обложка к вашему треку

Также монтирую видео в свободное время

Всё это в короткие сроки и дёшево 朗