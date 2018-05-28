RYBIN.PRO
Всем привет 👋 Я графический дизайнер #
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Умею качественно и оригинально воплощать ваши идеи в реальность
Моё портфолио # можете посмотреть по ссылке в профиле
Работаю с множеством организаций г. Иркутска
Выполняю заказы любой сложности #💪 и любого вида, будь то меню, визитка, постер к вечеринке или обложка к вашему треку
Также монтирую видео в свободное время
Всё это в короткие сроки и дёшево 朗
Действие аккаунта приостановлено!
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$12/час
от $7от 4 часов
нет рейтинга