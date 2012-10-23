Образование: Магистр графического дизайна.

Одобрен министерством образования.

В настоящий момент работаю в области брендирования, и верстки переодических изданий

и. - профессиональный стаж 4 года .

Свободное владение Illustrator, Adobe Photoshop, и др граф прог.

Ответственен и пунктуален. На связи почти всегда .

Цены в рамках разумного, да и всегда можно договориться.

Со стороны заказчика необходимо ТЗ, после чего в сжатые сроки будет качественно выполнена поставленная задача, что включает в себя несколько вариантов решений/концепцийи и ТО к работе соответственно. Количество вариантов зависит от того что необходимо м конкретном направлении.

резюме высылаю отдельно.