Образование: Магистр графического дизайна.
Одобрен министерством образования.
В настоящий момент работаю в области брендирования, и верстки переодических изданий
и. - профессиональный стаж 4 года .
Свободное владение Illustrator, Adobe Photoshop, и др граф прог.
Ответственен и пунктуален. На связи почти всегда .
Цены в рамках разумного, да и всегда можно договориться.
Со стороны заказчика необходимо ТЗ, после чего в сжатые сроки будет качественно выполнена поставленная задача, что включает в себя несколько вариантов решений/концепцийи и ТО к работе соответственно. Количество вариантов зависит от того что необходимо м конкретном направлении.
резюме высылаю отдельно.