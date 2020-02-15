Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
4 года назад
Быстро откликнулся на заказ. Хороший и ответственный исполнитель. Справился как и обещал, качественно и быстро. Быстрая коммуникация. Спасибо за работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко. Связь через email/Telegram. Оплата на карту как договорились. Рекомендую!