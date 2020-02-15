R_Badeshko

Бадешко Роман R_Badeshko

 
40 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.
JavascriptHTMLjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
IreneGoldaevich
Голдаевич 
36 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка. Шапка сайта + несколько форм. WP
Быстро откликнулся на заказ. Хороший и ответственный исполнитель. Справился как и обещал, качественно и быстро. Быстрая коммуникация. Спасибо за работу. Рекомендую!
Задача была поставлена четко. Связь через email/Telegram. Оплата на карту как договорились. Рекомендую!
Ответный отзыв