R_Khorin

Роман R_Khorin

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Роман Хорин

Представляю веб-агентство Khorito с ключевой экспертизой в бизнес-аналитике и дизайне. Мы строим долгосрочные отношения с малым и средним бизнесом, помогая выводить продажи в интернете на новый уровень.

  • Написать текст для сайта

    Ищем копирайтера для написания контента на сайт. Отбираем по портфолио и стоимости работы. Буду ждать портфолио + стоимость здесь или на почте [email protected]. Большим плюсом будет, если в портфолио вы добавите ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка страниц сайта

    Ищем программиста для верстки макета сайта. Сначала отбираем по портфолио и стоимости часа работы, затем обсуждаем сотрудничество. Рассматриваем вариант сотрудничества «агентство — фрилансер», когда мы обеспечиваем вас заявками на верстку а вы можете как согласиться, ...

    JavaPHPWordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка лендинга для бизнес-акселератора

    Необходимо разработать лендинг для бизнес-акселератора. Описание требований, пожеланий, ЦА и конкурентов находится в ТЗ.  Срок: 2 недели, начиная с 17 апреля.  Присылайте свое портфолио, по нему будет отбираться исполнитель.  ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад