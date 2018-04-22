Ищем копирайтера для написания контента на сайт. Отбираем по портфолио и стоимости работы. Буду ждать портфолио + стоимость здесь или на почте [email protected]. Большим плюсом будет, если в портфолио вы добавите ...
Роман Хорин
Представляю веб-агентство Khorito с ключевой экспертизой в бизнес-аналитике и дизайне. Мы строим долгосрочные отношения с малым и средним бизнесом, помогая выводить продажи в интернете на новый уровень.
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- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищем программиста для верстки макета сайта. Сначала отбираем по портфолио и стоимости часа работы, затем обсуждаем сотрудничество. Рассматриваем вариант сотрудничества «агентство — фрилансер», когда мы обеспечиваем вас заявками на верстку а вы можете как согласиться, ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать лендинг для бизнес-акселератора. Описание требований, пожеланий, ЦА и конкурентов находится в ТЗ. Срок: 2 недели, начиная с 17 апреля. Присылайте свое портфолио, по нему будет отбираться исполнитель. ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад