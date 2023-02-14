Надаю послуги UX/UI дизайнера!
Вітаю
Мене звати Роман, мені 22 роки і я з Івано-Франківська!
Працюю на кращій біржі — Weblancer.net.
Зроблю класний дизайн сайту або інтернет-магазину, landinga page з відмінною конверсією
Поліграфія, банери, логотипи та багато іншого — гарантую 101% якості виконаної роботи
Зв'язок зі мною стараюсь відповідати моментально
Telegram — https://t.me/R_O_O_M_A_A_N
Facebook/Messenger — https://www.facebook.com/roman.voronych.7/
Whatsapp/Viber — +380 98 56 57 077
Пошта — [email protected]