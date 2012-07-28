RaKran

Владимир RaKran

 
35 летУкраина/Житомир
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • СЕО-специалиста с опытом, для консультации

    Необходим качественный СЕО-анализ сайта. Практические советы вывода сайта со 2-3 страницы (сайт ранее продвигался, сайт немолодой уже занимет неплохите позиции, раньше были выше начали ухудшаться) в поиске Google в ТОП 10, (лучше конечно а ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Визуализация гостинной 18 кв.м.

    $65

    Объект — гостиная 18 кв.м. Основная идея конкретна сформирована, есть осознанное понимание что именно хотим, в каких тонах, как должна быть расставлена мебель, все фото и наброски предоставим. Необходима визуализация в 3D формате, для ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать альтернативу flash на html5

    Есть сайт http://irobot.biz.ua/ При входе на сайт сначала открывается интро в виде flash. Нужно сделать альтернативу в html5. Тоже самое и касается меню над шапкой на самом сайте. Я понимаю что точную альтернативу не возможно сделать, ...

    HTMLFlash
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер текстов для интернет-магазина

    $50

    Требуется рерайтер на постоянную основу (сдельная оплата) для интернет магазина бытовой техники, большой объем работы. Цена 0,8 $ за 1000 символов. Уникальность текста должна быть не меньше 75%. Программный рерайт не интересует. Прикрепляю к вакансии пробный текст (тествое ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Три флеш-баннера

    $100

    Потрібно розробити три флеш-баннери розмір банера 500х100. За тематикою вікна, жалюзі, тканинні ролети. Тех. Завдання, матеріали, все затверджено. Є фірмовий стиль. (Після затвердження мені необхідні баннери російською та українською мовою, тому що сайт на двох ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет сайта

    Необходим web-дизайнер Задача: Макет сайта (интернет-магазин) уже разработан в графическом редакторе , но заказчика не устраивает уровень (простенький сайт получился). Структура сайта: меню, верхнее, меню левое, баннерные места, размещение ссылок на футере, вообщем вся структура утверждена ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
ivan-zashlyuk
Иван Зашлюк 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$65
10 баллов
10 лет назад
Визуализация гостинной 18 кв.м.
Замечательный заказчик! Четко поставленная задача, оперативные ответы на возникающие в ходе работы вопросы и своевременная оплата. Рекомендую!
Дуже гарно хлопець працює!! Раджу всім! Витримав всі мої примхи! Працювати одне задоволення!
Ответный отзыв
zaozabot
Ярослав 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
65 отзывов
$40
10 баллов
11 лет назад
Три флеш-баннера
Владимир надежный и ответственный заказчик. Легко нашли общий язык, задания ставил предельноя ясно и четко. Все нужные материалы для работы выслал сразу. Опалтил моментально ещё и с прибавкой. Рекомендую к сотрудничеству!
Добрий хлопчина. Працювати легко, розуміє технічне завдання. Вносить корегування. Все що було запотрібно виконав. Звертайтесь до нього не пошкодуєте.
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Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Макет сайта
Отличный заказчик, побольше бы таких!
Работа виконується вчасно. Приємне спілкування.
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