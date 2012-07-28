Необходим качественный СЕО-анализ сайта. Практические советы вывода сайта со 2-3 страницы (сайт ранее продвигался, сайт немолодой уже занимет неплохите позиции, раньше были выше начали ухудшаться) в поиске Google в ТОП 10, (лучше конечно а ...
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $65
Объект — гостиная 18 кв.м. Основная идея конкретна сформирована, есть осознанное понимание что именно хотим, в каких тонах, как должна быть расставлена мебель, все фото и наброски предоставим. Необходима визуализация в 3D формате, для ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт http://irobot.biz.ua/ При входе на сайт сначала открывается интро в виде flash. Нужно сделать альтернативу в html5. Тоже самое и касается меню над шапкой на самом сайте. Я понимаю что точную альтернативу не возможно сделать, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется рерайтер на постоянную основу (сдельная оплата) для интернет магазина бытовой техники, большой объем работы. Цена 0,8 $ за 1000 символов. Уникальность текста должна быть не меньше 75%. Программный рерайт не интересует. Прикрепляю к вакансии пробный текст (тествое ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Потрібно розробити три флеш-баннери розмір банера 500х100. За тематикою вікна, жалюзі, тканинні ролети. Тех. Завдання, матеріали, все затверджено. Є фірмовий стиль. (Після затвердження мені необхідні баннери російською та українською мовою, тому що сайт на двох ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим web-дизайнер Задача: Макет сайта (интернет-магазин) уже разработан в графическом редакторе , но заказчика не устраивает уровень (простенький сайт получился). Структура сайта: меню, верхнее, меню левое, баннерные места, размещение ссылок на футере, вообщем вся структура утверждена ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен11 лет назад