RaZeR-K

Алексей Аудасамора RaZeR-K

 
33 годаУкраина/Бердянск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
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48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
175 черных/белых тулбарных иконок для iPhone
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$92
10 баллов
13 лет назад
23 тулбарные иконки для iPhone
Задача выполнена качественно и в срок