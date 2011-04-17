Андрей Ремизов RaZoR-DeSiGnErRRaZoR-DeSiGnErR
29 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайнер и задрот :D
Кхм..... Ну ваще я дизайнер =)) Люблю играть в Counter-Strike, Call of Duty, CS:S, Team Fortess 2 и т.д.!!! Больше всего я люблю поработать в фотошопе! Слушаю Rap, Elektro....
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Портфолио
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