RaZoR-DeSiGnErR

Андрей Ремизов RaZoR-DeSiGnErR

 
29 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайнер и задрот :D

Кхм..... Ну ваще я дизайнер =)) Люблю играть в Counter-Strike, Call of Duty, CS:S, Team Fortess 2 и т.д.!!! Больше всего я люблю поработать в фотошопе! Слушаю Rap, Elektro....

Photoshop
Портфолио
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