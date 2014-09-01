ИТ-сфера, реклама, дизайн.
Сфера деятельности: Маркетинг, реклама, PR, фотографии,IT.
Дизайн и верстка глянцевых журналов всех направлений.
Верстка газет любой сложности.
Дизайн баннеров, буклетов,визиток, флаеров, листовок и др.
Разработка логотипа и фирменного стиля.
Реставрация фотографий и верстка фотокниг.
Написание статей.
Врожденная грамотность и внимательность к ошибкам.
Создание любых изданий с НУЛЯ!!!
Опыт работы более 5 лет.
Работаю на профессиональном уровне. Быстро и недорого!!!!
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