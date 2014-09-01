Rabi_ka

Раби Rabi_ka

 
31 годРоссия/Махачкала
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
ИТ-сфера, реклама, дизайн.

Сфера деятельности: Маркетинг, реклама, PR, фотографии,IT.

Дизайн и верстка глянцевых журналов всех направлений.

Верстка газет любой сложности.

Дизайн баннеров, буклетов,визиток, флаеров, листовок и др.

Разработка логотипа и фирменного стиля.

Реставрация фотографий и верстка фотокниг.

Написание статей.

Врожденная грамотность и внимательность к ошибкам.

Создание любых изданий с НУЛЯ!!!

Опыт работы более 5 лет.

Работаю на профессиональном уровне. Быстро и недорого!!!!

Написание статей