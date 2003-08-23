Rabotnik1779

Портфолио

Сделаю для Вас или для Вашей компании лендинг.

Landing Page — это всегда одностраничный сайт, который призывает к какому-либо одному действию, однако, если Вас это не устраивает и вы хотите чего-то большего, чем сайт с одной страницей Вы всегда можете написать и мы точно договоримся.

Работаю в Tilda, что позволяет сделать Ваш проект быстро и качественно. Если требуется - помогу подключить домен.

В портфолио есть 2 сайта.

1) Lord.IT (https://lordit.pro) - сайт сделан для визуализации возможностей компании. Во время выполнения проекта с заказчиком постоянно поддерживалась связь, что позволяло отслеживать процесс работы и своевременно вносить необходимые правки.

2) Сайт для продаж запчастей погрузчика (https://pogruzchik11.tilda.ws) - сайт сделан в большей мере для технических специалистов, что позволяет заказчику сэкономить на дизайне макета. По желанию заказчика на главной странице реализована анимация с выделением основных деталей для продажи, на которые можно кликнуть и перейти в нужный раздел. От меня требовалось сделать "скелет", чтобы в дальнейшем заказчик мог самостоятельно управлять контентом на сайте (Без помощи программистов). Задача была успешно выполнена.

! На данный момент сайт сдан заказчику, из-за чего на сайте могут появляться баги и недочёты.