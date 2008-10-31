Предлагаю услуги: копирайтинг, нейминг, придумывание слоганов, написание на заданную тему текстов, статей, речей, эссе, вэб-контента, резюме, стихов и прочее. Всё, кроме нейминга, слоганов и стихов - от 15 $ (400 рублей) за тысячу знаков (с пробелами). Названия и слоганы - от 100 $ (2700 рублей) за штуку. Стихи - от 10 $ за строфу (270 рублей). Есть опыт (около двух лет) написания книг и стихов. Предлагаю также услуги модератора, зарплата - от 10000 рублей в месяц. Пишите лучше на e-mail.